Проверено «За рулем»: защита радиатора

Штука очень полезная: зимой ускорит прогрев двигателя, в любое время года спасет от царапин нижнюю часть радиатора. Главное — закрепить понадежнее.

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В холодное время лучше уменьшить обдув радиатора автомобиля набегающим потоком воздуха. Раньше для этих целей традиционно закрывали радиатор картонкой. Но портить внешний вид автомобиля не хочется. Да и порой достаточно запечатать окна в нижней части бампера — такое вмешательство будет не столь заметно.

Кстати, от летящих с дороги камешков больше всего страдает как раз нижняя часть радиатора — неплохо бы ее уберечь. И такую защиту для автомобиля Лада Веста мы нашли в интернет-магазине «За рулем»: пластмассовые полосы, идеально подходящие к двум нижним прорезям бампера. Цена комплекта — 950 рублей. Крепятся полосы пластмассовыми хомутами, которые входят в набор. Однако даже при нулевой температуре застегнуть хомуты не удалось: при установке они сломались. Так что рекомендуем заранее запастись более надежным крепежом.