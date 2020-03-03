На Кубани выявлена банда гаишников

Уголовное дело возбуждено в отношении целого подразделения ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району.

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Дело о получении взяток в особо крупных размерах возбуждено в отношении как минимум семи сотрудников полиции.

Преступная группа в погонах занималась тем, что останавливала автомобили на посту ДПС «Успенский», расположенном на автодороге федерального значения Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае, и фабриковала дела против водителей и пассажиров, после чего участники преступного сообщества предлагали жертвам «договориться», подразумевая дачу им взятки. Дело было поставлено на поток, о чем говорит список фигурантов дела и их должности.

«ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов указанного подразделения Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения №6 (дислокация г. Армавир) ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Романа Гриненко и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ходе следствия было проведено 49 обысков в служебных помещениях и в домах подозреваемых. Найденные улики дают основания следователям направить в суд ходатайства об избрании семерым задержанным полицейским меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент выявляются прочие участники преступного сообщества.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС