Nissan сокращает выпуск машин в России

Завод в Петербурге начинает работать в одну смену.

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Завод Nissan в Петербурге, на котором выпускают модели X-Trail, Qashqai и Murano, в условиях сложившейся непростой ситуации на рынке России переходит к работе в одну смену, это подтвердили «Коммерсанту» в компании. Коронавирус тут ни при чем, зато «при чем» падение спроса: в 2019 году продажи снизились на 20% (до 64 974 шт.).

На рынке говорят о проблемах концерна с модельным рядом и сравнительно высоких ценах на машины, а также о давлении на бизнес из-за изменения правил компенсации утильсбора.

В 2019 году завод Nissan уже сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей. Большая часть производства приходится на кроссовер Qashqai — его выпуск вырос на 3%, до 27,3 тыс. машин, но связано это с тем, что модель активно закупают парки каршеринга.

В январе 2020 года, по данным AEB, продажи бренда в России снизились на 1%, до 4938 штук.

Динамику спроса пока прогнозировать сложно, цены на машины Nissan петербургской сборки в 2020 году выросли в зависимости от модели на 3–5%. Это при том, что в сегменте SUV у марки довольно старый модельный ряд, да и в целом он довольно скуден, и нет автомобилей, которые могут конкурировать в классах B и С. Продажи в основном поддерживают X-Trail и Qashqai, а бюджетного SUV, сходного по цене с Hyundai Creta, Renault Duster и Kia Seltos, у марки на российском рынке нет.

В октябре стало известно, что Nissan может сократить производство по всему миру, но в большей степени это коснется бюджетного бренда Datsun, который в России производится на мощностях АВТОВАЗа. Зарубежные СМИ пишут, что автомобили Datsun могут быть сняты с производства в Индонезии и России уже со следующего года.

Захочет ли производитель расширить линейку или радикально обновить модели Nissan, покажет время.

Сбежавший от японского правосудия экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон уже мстительно предрекает, что в целом японскому производителю остается от силы 2–3 года, после чего его ждет банкротство. Правда, Гон не вдается в подробности, почему это произойдет.



На автосалоне во Франкфурте должен состояться дебют нового Nissan Qashqai , но как к сентябрю будут обстоять дела с коронавирусом, пока неизвестно.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

