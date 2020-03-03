Сегодня, в 16:08 Новый бронеавтомобиль для нашей полиции: первые испытания пройдены Покажут его в августе этого года на форуме «Армия-2020».
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В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий. Утверждается, что производство будет ориентировано скорее на экспорт. Пока она носит название ВПК-23136, а в ее конструкции использованы элементы бронированной машины «Атлет».
Испытания броневика запланированы на май. Предварительные испытания двух опытных образцов «Атлета» успешно завершены. Бронированные «Атлеты» имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки людей и военных грузов, обеспечивая при этом необходимый уровень защиты. «Атлет» отличается от «Тигра» увеличенной до 1600 килограммов грузоподъемностью, повышенной противоминной и баллистической стойкостью, более мощным дизельным мотором российского производства ЯМЗ-5347-24 в 240 лошадиных сил.
Бронеавтомобиль «Атлет»
Бронеавтомобиль «Атлет»
Уже в стандартной комплектации «Атлеты» оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и кондиционером. В зависимости от модификации бронеавтомобиль может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов. Что касается полицейского броневичка, то о нем подробностей пока нет, все станет известно ближе к августу.
Фото: пресс-служба Военно-промышленной компании
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