Белгородские автоинспекторы своеобразно поздравили водителей женского пола.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе со студентами института культуры провели праздничную акцию — они останавливали машины, за рулем которых были женщины, приглашали в патрульный автомобиль и инсценировали проверку документов. Один сотрудник проводил блиц-опрос на знание ПДД, а второй, «обнаружив» правонарушение, понарошку составлял административный материал, а на самом деле рисовал портрет автовладелицы в шаржевой технике.

Самое интересное, что административный «протокол» в виде поздравления за соблюдение правил дорожного движения под специальным номером «08032020» представительницам прекрасного пола все же вручили. Бланки были выпущены ограниченной серией специально для поздравительной акции, а в описательной части красовался портрет автомобилистки.

В целом непугливым эта акция понравилась, хотя некоторые и не ожидали от гаишников такого креатива. Штрафы в итоге никто не получил — только цветы и хорошее настроение.

Из комментариев в паблике «Белгород — это интересно» соцсети ВКонтакте:

Sonya Kasyanova: «Как это мило и креативно!»

Юлия Максименко: «И седые волосы в подарок, пока девушки думают, что на них протокол составляют».

Наталья Пилипенко: «Ну такое себе. Сначала вгоняют в стресс с протоколом за несуществующее нарушение. А потом дарят карикатуру — портрет, на котором выделены недостатки внешности. Вы серьезно считаете это хорошей идеей?!»

Александр Александрович: «Ну неужто никто не разглядел ничего позитивного? Цветы дарят — наши налоги. Штрафы пишут — настроение праздничное портят. Карикатуры рисуют — недостатки выделяют… Вот какую бы вы акцию хотели видеть, чтобы никого не обидеть?»

Накануне 8 Марта было проведено исследование, чтобы выяснить, как женщин за рулем такси называют пассажиры, а также узнать, почему они выбрали именно эту работу.



Фото: ГИБДД

