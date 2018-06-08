Обновленный Renault Kaptur: первые подробности — журнал За рулем

Обновленный Renault Kaptur: первые подробности

Внешне автомобиль останется прежним, но при этом «переедет» на новую платформу. Также обещают поработать над интерьером кроссовера. Появится и новый турбомотор.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

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Созданный для российского рынка городской кроссовер Renault Kaptur готовится к масштабному обновлению. Специалисты Renault учли пожелания владельцев первых автомобилей Renault Kaptur и внесли ряд корректировок. Kaptur станет второй моделью после купе-кроссовера Renault Arkana, построенной на модульной SUV-платформе нового поколения.

На автомобиле появится новый бензиновый двигатель TCe150 (1,3 л), вариатор CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальная система полного привода. Обещают также поработать над ездовыми настройками шасси и рулевого управления.

В автомобиле полностью переработают интерьер, расширят функционал, в том числе добавив уникальные для сегмента бюджетных автомобилей функции, появятся новые мультимедийные решения. О дате появления рестайлинговых машин и ценах сообщат позднее.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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