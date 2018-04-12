В новом КоАП размеры штрафов для автомобилистов останутся неизменными, заявили в Министерстве юстиции России.

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Сегодня заместитель главы Минюста Денис Новак заявил о том, что размер штрафов для водителей не изменится с выходом нового КоАП. По его мнению, фискальная мера не улучшит ситуацию на дорогах и не снизит аварийность. Это показали проведенные исследования. Ранее чиновник заявлял, что повышение штрафов противоречит запросам общества, а для того, чтобы на дорогах России стало безопаснее, необходим комплексный подход к проблеме.

«Мы приняли решение оставить при внесении в правительство РФ доработанной версии КоАП размеры штрафов для автомобилистов такими же, как предусматривает действующая версия кодекса», — цитируют «Известия» чиновника.

В Минюсте дали понять, что осознают, насколько КоАП важен для людей и насколько он влияет на их жизнь. Поэтому все изменения следует производить только после обсуждения с общественными и экспертными организациями.

Несмотря на сопротивление правительства, штрафы можно будет обжаловать на портале госуслуг.

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