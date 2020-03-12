Рессора грузовика влетела в ветровое стекло легковушки — журнал За рулем

Рессора грузовика влетела в ветровое стекло легковушки

Произошло это в Одинцовском районе Подмосковья.

На камеру видеорегистратора попал момент, как в стекло легкового автомобиля Kia влетает рессора грузовика. В пояснении к видео говорится, что водитель легковушки чуть было не лишился головы. Однако все обошлось благополучно — ни человек за рулем, ни пассажиры не пострадали, хотя страху, конечно, натерпелись порядком.

Все произошло на Минском шоссе — водитель Kia ехал в Москву, водитель грузовика — в обратном направлении. Рессора ударилась о капот легкового автомобиля и, разбив стекло, застряла в нескольких сантиметрах от головы водителя.

  • Похожий случай произошел в феврале этого года в Мичигане. Только тогда стальная балка, пробившая стекло, свалилась из кузова грузовика. И тоже никто не пострадал.

Видео:YouTube

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