Новая сумасшедшая идея парней из «Гаража 54».

На этот раз блогеры решили сварить между собой две ржавые вазовские «пятерки» и устроить на них парный дрифт на Кузбасском автодроме. Покрытие автотрассы практически везде ледовое, так что автошоу удалось на славу. Чтобы синхронно крутить руль и давить на педали, блогерам пришлось открыть окна и выкрикивать друг другу команды. Автомобили уходили в занос, потом выравнивались, выглядело это, по выражению ведущего ютуб-канала Владислава Барашенкова, «эпично».

В ходе эксперимента одна из машин потеряла колесо, но это только добавило веселья.

Опыт удался, а подписчики канала предлагают в комментариях следующие варианты — сварить две машины с правым и левым рулем, а еще можно не рядом, а друг за дружкой.

Другие блогеры сделали странный внедорожник, у которого практически нет не только дорожного просвета, словно его стесало об асфальт.

Видео: YouTube

