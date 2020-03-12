Дорожные ямы принесли чиновникам 38 миллионов

Следственный комитет выявил махинации при ремонте дорог в Челябинской области.

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Суммы растрат чиновников не перестают поражать налогоплательщиков. Огромные суммы денег находят то у одного госслужащего, то у другого. На днях уголовное дело было заведено в отношении работников Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также руководителей компаний АО «Южуралмост» и ООО «Кизилдорстрой», с которыми были заключены многомиллионные контракты на ремонт дорог.

Дело возбуждено по государственным контрактам 2017–2018 годов, сообщили в прокуратуре Челябинской области. Более ранние годы, а также 2019-й, не рассматриваются.

«По материалам Контрольно-счетной палаты Челябинской области прокуратурой проведена проверка использования бюджетных средств, которые были выделены на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. Установлено, что начальная цена контрактов завышена не менее чем на 38 млн рублей. В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий“)», — говорится в сообщении.

Таким образом, дороги продолжают приносить чиновникам стабильный высокий доход, и странно было бы предполагать, что махинации проводились только два года.

Несмотря на ужасное состояние большинства дорог, особенно весной, водителям выписывается огромное количество штрафов.

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