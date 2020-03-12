Lifan привезет в Россию новые модели

Китайский автопроизводитель планирует импортировать в Россию несколько своих популярных моделей

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На сегодняшний день у Lifan нет своего производства в России или партнера, который собирал бы автомобили компании на территории нашей страны. Поэтому китайский автопроизводитель решил импортировать машины в нашу страну.

Первым в салонах дилеров появился кроссовер Lifan X70 — конкурент Hyundai Creta. Опыт оказался удачным, поэтому было принято решение расширить модельный ряд и начать ввозить другие популярные модели.

«X70 прибыли в Россию и уже доступны в салонах официальных дилеров. С поставками проблем нет. И мы готовы к стабильным отгрузкам автомобилей», — рассказал РГ генеральный директор «Лифан Моторс Рус» Лю Цзян.

Следом в нашу страну начнут ввозить кроссовер Myway и некоторые другие модели.

При этом в компании не собираются отказываться от сборки автомобилей на территории России. Как вариант, производство машин может быть налажено на одном из заводов Беларуси или Казахстана, откуда они могут беспошлинно поставляться на российский рынок.

«Lifan рассматривает сборку автомобилей на мощностях автопроизводителей России, Казахстана и Беларуси. На данный момент информация является коммерческой тайной компании. Мы предоставим ее перед началом сборки», — заявил Лю Цзян.

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Фото: Lifan