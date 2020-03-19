На главном конвейере АВТОВАЗа тестируют сборку Нивы

На конвейере замечен кузов внедорожника.

Материалы по теме Рокировочка: Chevy Niva «переедет» на основной конвейер АВТОВАЗа

На главном конвейере АВТОВАЗа в Тольятти замечен кузов внедорожника Niva, в конце прошлого года сменившего бренд с Chevrolet на Lada и готовящегося занять место в модельном ряду отечественной марки. Над кузовом не осуществлялись сборочные операции — очевидно, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели. Такое положение дел указывает на подготовку к сборке Нивы на главном конвейере.

Движение кузова происходило по третьей линии конвейера, где сейчас собирают Lada 4x4, сообщает паблик For Friends & Для Друзей, опираясь на «информацию от источников, заслуживающих доверия». Принимая во внимание то, что Lada 4x4 пока не собирается покидать модельный ряд производителя, можно предположить, что второе поколение внедорожника «разбавит» собой уже собирающиеся на нитке внедорожники первого поколения.

Официально сообщалось, что сборка внедорожников Niva останется на прежнем месте, в сборочном цехе совместного производства GM-AVTOVAZ, находящегося по соседству с корпусами АВТОВАЗа. Однако в январе 2020 года начали появляться сообщения, что сборка Нивы может переехать на главный конвейер Волжского автозавода, а на территорию GM-AVTOVAZ перенесут производство Renault Group из Москвы.

Вероятно, на конвейере оказался именно тот кузов обновлённой Нивы, который в середине марта доставляли на сборку.

Фото: журнал «Автоброкер».