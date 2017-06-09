Новый Skoda Rapid: объявили цены и начали прием заказов

За автомобиль в базовой комплектации Entry c двигателем 1.6 мощностью 90 л.с. просят 792 000 рублей.

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В России начался прием заказов на лифтбек Skoda Rapid нового поколения. Комплектаций будет четыре: Entry, Active, Ambition и Style, двигателей — три.

Мотор 1.6 MPI мощностью 90 л.с. агрегатируется механической 5-ступенчатой коробкой передач . Автомобиль с таким двигателем способен разогнаться до 184 км/ч, до «сотни» — за 11,4 с, расход топлива в смешанном цикле составит 6 л на 100 км.

Максимальная скорость автомобиля с двигателем 1.6 MPI, мощностью 110 л.с., с 5-ступенчатой МКП составит 195 км/ч, а разгон до 100 км/ч — 10,7 с. В смешанном цикле автомобиль расходует 6 л топлива на 100 км. Этот же мотор может комплектоваться автоматической 6-ступенчатой коробкой передач . В этом случае максимальная скорость автомобиля достигает 190 км/ч, до 100 км/ч он способен разогнаться за 11,8 с, а расход топлива в смешанном цикле составит 6,1 л на 100 км.

Турбированный 1.4 TSI отдачей 125 л.с. комплектуется 7-ступенчатой DSG . Максимальная скорость лифтбека с таким силовым агрегатом — 204 км/ч, разгон до 100 км/ч составляет 9,2 с, а расход топлива в смешанном цикле — 5,4 л на 100 км.

Skoda Rapid в базовой комплектации Entry обойдется в 792 000 рублей. Уже в «базу» входят светодиодные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодные задние фонари и светодиодная подсветка номерного знака, 2-спицевое рулевое колесо, электронная система курсовой устойчивости, индикатор давления воздуха в шинах, а также фронтальные подушки безопасности. Автомобиль оснащается аудиосистемой c 6,5-дюймовой диагональю дисплея и четырьмя динамиками, двумя разъемами USB-C (спереди) и розеткой 12В в багажном отделении.

В список стандартного оснащения комплектации Active стоимостью от 829 000 рублей добавлены кондиционер, боковые подушки безопасности спереди, подогрев передних сидений, передние противотуманные фары, круиз-контроль, ассистент подъема в гору (для версии с двигателем 1.4 TSI), функция обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя ветрового стекла и два разъема USB-C сзади. Аудиосистема в этой версии получила шесть динамиков.

Цена лифтбека в топовой комплектации Style составит от 1 021 000 рублей. Тут у автомобиля полностью светодиодные фары с возможностью освещения поворотов, многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом, система контроля дистанции спереди, датчики парковки сзади, датчики дождя и света, климат-контроль, мультифункциональный дисплей, бесключевой доступ в салон, передний подлокотник и шторки безопасности. Внешне эта версия отличается хромированными элементами в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера.

Покупателям доступны восемь цветов кузова автомобиля: базовый белый, коричневый, бежевый, синий, черный, а также новые оттенки металлик — серебристый, серый и красный.