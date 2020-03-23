Это все ради красивых фото: я возила подругу на крыше машины

Управлявшей автомобилем выписали протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров и перевозку людей вне кабины.

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Сотрудники ДПС в Красноярске разыскали девушек, перемещавшихся на автомобиле странным и опасным способом. Примечательно, что розыскные мероприятия начались после того, как видео с дорожно-акробатическим шоу появилось в нескольких популярных красноярских пабликах. Полицейские сумели установить автомобиль и водителя, допустившего опасное нарушение правил, пишет сайт МВД.

Выяснилось, что на крыше автомобиля находилась 18-летняя девушка, а управляла автомобилем её 19-летняя подруга. В качестве причины произошедшего она назвала желание «сделать оригинальное фото». Неизвестно, удалось ли приверженкам фотоэкстрима задуманное, но обе девушки были привлечены к ответственности.

Управлявшей автомобилем выписали протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров и перевозку людей вне кабины на общую сумму 2000 рублей. А второй героине нашумевшего красноярского видео достался «приз» за нарушение правил дорожного движения и административное наказание в виде штрафа 500 рублей.

Тем временем в Великобритании женщину за рулём расстроил воздушный шар и сбил супруг.

Фото, видео: МВД