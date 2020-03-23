Ветер снес: автобус перевернулся под Тамбовом

Сегодня были названы имена погибших в ДТП.

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Вчера, 22 марта, в Тамбовской области, на 556-м километре московской трассы, перевернулся автобус. Предположительно, это случилось из-за сильного бокового ветра. Водитель автобуса не смог удержать его на дороге и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. На видео слышно, насколько ветрено на месте ДТП. Спустя несколько минут то же самое произошло с другим автобусом, ехавшим следом.

В аварии погибли двое и еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Личности погибших сегодня были установлены.

«Жертвами аварии в Жердевском районе стали 46-летняя жительница Волжского Наталья Валерьевна Ротова и 43-летний Андрей Михайлович Подшибякин», — рассказали в местном МЧС.

Родственников погибших уже известили, и работники экстренных служб ждут их для опознания тел. Сообщается, что родственники уже выехали.

Недавно в пожаре, случившемся после аварии, сгорел водитель легкового автомобиля.

Фото, видео: Youtube