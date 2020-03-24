Карту ТО будет сложнее купить: МВД ужесточает подход

Для достижения цели министерство намерено потратить 95,4 млн рублей.

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Информационная система ЕАИСТО, содержащая данные о транспортных средствах, прошедших ТО, нуждается в доработках, которые закроют все лазейки для компаний, торгующих диагностическими картами техосмотра. Потратив 95,4 млн рублей, ведомство создаст усиленную квалифицированную электронную подпись и перенаправит данные через криптографическую защищенную сеть.

Уже объявлен конкурс, в рамках которого будет выбрана компания-подрядчик, способная выполнить заказ по модернизации Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, которая не проводилась, судя по всему, с 2012 года. В системе на сегодняшний день зарегистрировано более 5,2 тыс. операторов ТО.

Модернизация проводится в связи с принятием закона, который вступит в силу 8 июня 2020 года. Согласно документу, продажа поддельных диагностических карт должна быть пресечена, а за управление автомобилем без ТО вводится штраф в размере 2000 рублей.

ЕАИСТО является единой информационной базой для ГИБДД, Российского союза страховщиков и операторов ТО, и необходимо защитить передаваемые через нее данные с помощью «криптографической защищенной сети передачи данных».

«Продажи полисов ОСАГО тесно переплетены с работоспособностью системы ЕАИСТО, поэтому доработка базы нами поддерживается. Мы сейчас ведем работу по усовершенствованию своих сервисов и систем», — цитирует «Коммерсантъ» заявление РСА.

Поддельные диагностические карты будут аннулировать. А с ними недействительными будут считаться и полисы ОСАГО.

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