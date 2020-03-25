Очень милая история: любящая жена, брутальный дядя и новый пикап

Две недели назад у мужчины был день рожденья, и супруга решила его «немножко» порадовать.

Сначала женщина решила разыграть мужа. Она просит его выйти на улицу: «Милый, тут такое странное дело с моим пикапом, пойдем покажу!» Мужчина обходит вокруг машины… и ничего не замечает. Тогда она указывает ему на номера, но он все равно в недоумении.

Она говорит: это вовсе не мой пикап, мой-то вон там, припаркован на другой стороне улицы. А этот, такой же, она дарит ему. Брутальный дядя растрогался до слез. Особенно когда заметил, что к зеркалу заднего вида прицеплена ароматическая «елочка» с тем запахом, который ему нравится.

Очень трогательная история на фоне коронавируса. Жизнь продолжается, семья — самое важное, подарки — это классно.