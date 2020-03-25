Новый VW Golf научили общаться с соседями по потоку и дорожной инфраструктурой

Новый Golf — первый автомобиль в Европе, который уже в базе оснащается технологией Wi-Fi р, которая позволяет ему обмениваться данными с другими автомобилями и таким образом способствовать предотвращению аварий.

Wi-Fi p — это особый вид беспроводной связи, который адаптирован для обмена данными между автомобилями, и сотовая связь при этом ему не нужна. В пределах 800 метров подключенные автомобили могут «разговаривать» между собой, их водители будут заранее предупреждены об возможной опасности на дороге и смогут быстрее начать реагировать.

Чтобы это проверить, немецкая автомобильная ассоциация ADAC протестировала фунцию Volkswagen Car2X, смоделировав 8 ситуаций, когда не получив предупреждение заранее, водитель не успевает вовремя среагировать. Во всех этих ситуациях «товарищ» по потоку предупредил водителя за 10 или 11 секунд до столкновения, тем самым позволив ему собраться и отреагировать.

На первоначальном этапе технология Car2X работает на скорости выше 80 км/ч, но в будущем ее можно будет использовать и на обычных городских улочках.

Технология Car2X — один из этапов создания искусственного интеллекта, она будет совершенствоваться по мере увеличения числа подключенных участников. В перспективе Фольксваген будет массово внедрять новую систему и на другие модели марки. Она станет непременной частью стандартного оснащения.

Технология Car2X получила высокую оценку экспертов Euro NCAP, они назвали ее прорывной, а специалисты ADAC по значимости сравнили новую функцию с ABS или подушками безопасности.

В России Golf ­восьмого поколения появится не раньше чем через год.



Фото: Volkswagen