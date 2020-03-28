Безумный кемпер: там есть ванна в полу и дровяная печь

А еще там полы в подогревом.

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Майк Басич, профессиональный сноубордист, решил создать что-то соответствующее его потребностям, и начал он с выбора шасси — полноприводного Mitsubishi Fuso.

Кемпер в итоге отражает владельца. Например, он может в любой момент сменить декоративную обшивку домика — та не несет никаких функций, кроме декоративных, а под ней спрятан водонепроницаемый защитный слой. В машине нет душа, но есть ванна — под полом, рядом с террасой, что позволяет Басичу расслабляться прямо на природе. Также в кемпере имеется дровяная печь, которая может «выноситься» наружу, и пропановый обогреватель с термостатом. Кстати, полы в автодоме с подогревом.

Еще внутри есть водонагреватель, кровать для двоих, обеденный стол, телевизор, раковина, плита и холодильник.

На крыше расположены солнечные панели, а сзади — подъемник, способный выдержать снегоход. Сбоку автодом оборудован подобием террасы с навесом.

Кухня, которая расположена напротив террасы, выдвигается примерно на полметра, увеличивая жилое пространство. Вместо того чтобы делать у выдвижной секции металлические или деревянные потолок и стенки, сноубордист использовал плексиглас. Благодаря столь необычному решению кухня получилась очень светлой.

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Фото, видео: Youtube