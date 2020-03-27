ГИБДД вычистит с дорог злостных должников по штрафам

Машины неплательщиков будут отслеживать по камерам, останавливать и передавать имущество приставам для продажи.

Материалы по теме ГИБДД сокращает общение с водителями: там тоже особый режим

Злостные должники нередко ездят агрессивно, провоцируют аварии, поэтому, чем раньше минимизируют их присутствие на дорогах, тем лучше. Госавтоинспекция разъяснила регионам, как исключать из дорожного движения автомобили злостных неплательщиков по штрафам. С помощью камер автомобиль должника отслеживают на дороге, затем его останавливают и на место вызывают судебного пристава. Он арестовывает автомобиль, и если должник не погасит штрафы, транспортное средство выставляется на торги. Часть полученных от продажи средств идет на погашение штрафов.

Уже арестованы 17 автомобилей 73 злостных неплательщиков, стало известно «Коммерсанту», но их владельцы не спешат гасить долги. Поэтому вскоре ими займется Росимущество, которое реализует такие машины через торги. Выявляют случаи, когда, например, неплательщик владеет целым парком автомобилей, сдавая их в аренду, а в одном случае под угрозой изъятия автомобиля должник моментально оплатил весь долг — более 1 млн рублей.

Встречаются должники и с «отягощением». Так, один автовладелец мало того что накопил штрафов на 3,8 млн руб., так еще и ездил без прав, состоит на наркологическом учете и отбывает по решению суда административный арест. Его машина арестована и направлена на реализацию.

Однако есть проблема с должниками, которые уже умерли, а на их машинах ездят другие граждане (возможно, приобрели автомобиль по доверенности, но на себя не регистрировали). В этом случае привлечь к ответственности собственника невозможно. Раньше сведения об умерших аккумулировались в ЗАГСах, но потом учет передали Федеральной налоговой службе, и с конца 2018 года она делится информацией и с ГИБДД. Поэтому автомобили, которые числятся за умершими, стали выявлять чаще — уже обнаружено более 300 таких машин. Передвижение таких автомобилей отслеживают камеры: при остановке инспектор изымает номера и СТС (для последующего уничтожения), а машину отправляет на штрафстоянку. Водителя привлекают по ст. 12.1 КоАП за управление транспортным средством, «не зарегистрированным в установленном порядке» (штраф 500–800 руб. за первое нарушение, 5 тыс. руб. или лишение прав — за повторное). Также оформляют штраф за управление авто без ОСАГО в случае смерти собственника ТС договор «автогражданки» прекращается автоматически.

Есть проблема и со злостными должниками: чаще всего они практикуют агрессивное вождение, но если такой водитель сразу погасит штраф, изымать автомобиль у него не имеют правв, и он спокойно продолжит на нем ездить.

Самые злостные должники проживают в Чечне, Москве, Московской, Волгоградской, Самарской и Тверской областях. В эти регионы Госавтоинспекция направила письма с требованием организовать рейды, выявить маршруты их передвижения, останавливать и передавать их приставам. Позже подобные указания будут направлены во все регионы.

Однако в связи с непрогнозируемой динамикой по коронавирусу все запланированные мероприятия могут быть отложены.

Бороться с должниками также планируют с помощью видеокамер, которые интегрируют в светодиодную балку-маяк на автомобилях ДПС.

Фото: Евгений Епачинцев/ТАСС