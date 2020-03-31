Собака учится водить: уже разогналась до 160 км/ч
За успехами четвероногого ученика весельчак-владелец наблюдал, сидя в кресле переднего пассажира.
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Автомобилист из штата Вашингтон (США) был арестован не за то, что его автомобиль ехал по автомагистрали на высокой скорости, а за то, что управлял им питбуль. Сам 51-летний мужчина сидел в это время в пассажирском кресле.
Передвигаясь на Бьюике 1996 года выпуска, он ударил два автомобиля в Южном Сиэтле, после чего скрылся. Машину заметили позже на автомагистрали возле реки Снохомиш в Эверетте. Ее скорость составляла более 100 миль в час (более 160 км/ч). Полиция начала преследование, но остановить нарушителя смогла только после того, как перекрыла дорогу лентами с шипами и пробила колеса автомобиля.
В салоне Бьюика полиция обнаружила мужчину на переднем пассажирском сиденье и его собаку за рулем, которую он «обучал вождению».
Мужчина был арестован по обвинению в опасном вождении и неповиновению сотрудникам полиции.
Фото: depositphotos.com
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