Крутизна: разворот на 360 на треке и с открытым капотом!

После того как у Nissan 350Z во время дрифта распахнулся капот, гонщик не сбавил скорость, а наоборот — прибавил газу.

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Вывести дрифтера из состояния равновесия не так-то просто, что продемонстрировал Люк Финк во время недавних соревнований в Квинсленде (Австралия).

Во время одного из заносов капот его Nissan 350Z вдруг открылся, ударившись о лобовое стекло, и закрыл Люку большую часть обзора. Но спортсмен не запаниковал.

Возможно, большинство водителей сняли бы ногу с педали газа и осторожно выкатились бы на полосу безопасности (что, безусловно, правильно), но Финк сделал все с точностью до наоборот. Он продолжил разгонять автомобиль, смотря вперед через боковые окна во время заносов.

Улучив момент, Финк совершил грандиозный разворот на 360 градусов, в результате которого капот захлопнулся. И это было круто! Но не пытайтесь повторить это сами.

Порой дрифтуют даже гонщики на четверть мили, заканчивая заезды в эффектных заносах.

Фото, видео: Youtube