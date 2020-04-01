BMW выдала машины волонтерам на период карантина

Представительства автобрендов стремятся помочь людям, испытывающим сложности во время эпидемии.

Материалы по теме Новый логотип Mercedes-Benz: дистанцированный

На официальной страничке Audi в Фейсбуке появилось сообщение, что в представительстве немецкой кампании восхищаются отвагой всех медработников и администрацией больницы и хотят сделать так, чтобы они это знали. Поэтому решили стать брендом-волонтером и подготовили автопарк под нужды врачей.

В Коммунарке (нет нужды объяснять, что это за больница!) персонал вынужден работать в защитных комбинезонах и масках, для простоты идентификации врачи носят красные бейджи, медсестры — желтые. В эти же цвета окрасили фирменные кольца Audi. Представители марки объявили акцию и предлагают присоединиться к ней все автобренды — стать волонтерами, перекрасить логотип и поставить #ЦветНадежды, чтобы врачи знали, к кому они могут обратиться за помощью.

«Московская городская больница 40, напишите нам, пожалуйста, запрос в директ, мы ответим максимально оперативно», — говорится на страничке марки в соцсети.

А BMW Group Россия предоставила 16 автомобилей социальным фондам для оказания помощи людям, находящимся в самоизоляции. Волонтеры организаций «Добровольцы России», движения «Общероссийский народный фронт», Ассоциации волонтерских центров и движения «Волонтеры-медики» смогут использовать автомобили BMW и MINI для доставки медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости всем, кто в этом нуждается и не может о себе позаботиться: пожилым и малоподвижным людям, обитателям домов престарелых и людям с хроническими заболеваниями и онкологией.

Еще два автомобиля выделены фонду «Подари жизнь» для оказания помощи детям и подросткам с онкологией и еще два — фонду «Старость в радость» для доставки продуктов и медикаментов пожилым людям в домах престарелых.

Машины предоставят до 15 апреля 2020 года — до окончания карантина. Если его продлят (что вполне вероятно), то и бесплатный прокат машин тоже. Топливо BMW Group Россия обещает оплатить.

Тем временем Hyundai решила поддержать людей, находящихся на самоизоляции, и подготовила зарядку, каждый день в 10 утра ее проводит один из игроков команды ЦСКА, все упражнения разные. Сегодня тренировку провел Федор Чалов. Все записи доступны в Инстаграме.



Коллаж: «За рулем»