Верховный суд отменяет штрафы, вынесенные с помощью планшетов и смартфонов

Речь о нарушениях, которые фиксируются с помощью мобильных устройств, как простыми гражданами, так и сотрудниками различных структур.

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Только выявленное в автоматическом режиме нарушение можно оформить без протокола. В июле прошлого года Пленум Верховного суда выпустил постановление о толковании автомобильной 12-й главы КоАП. В документе говорится, что под автоматическим режимом следует понимать работу технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека. То есть прибор должен быть размещен в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве; быть сертифицирован в качестве средства измерения и иметь свидетельство о метрологической поверке.

Если нарушение было зафиксировано с телефона, планшета, видеокамеры, видеорегистратора — то есть средств, требующих участия человека и не прошедших поверку, то особый порядок привлечения к административной ответственности не применяется. Привлечь за зафиксированное нарушение можно, но тогда необходимо провести административное расследование и оформить протокол. То есть упрощенный порядок не вполне законен, и Верховному суду до сих пор приходится разбираться с такими штрафами.

Пример, когда автовладельца оштрафовали за то, что он не заплатил за парковку в платной зоне, приводит «Российская газета». Нарушение было зафиксировано работающим в автоматическом режиме комплексом «ПаркНет». Нарушителю выписали штраф в упрощенном режиме, без составления протокола об административном правонарушении.

Верховный суд это решение отменил и направил дело на рассмотрение в районный суд, так как нет доказательств:

«…относится ли программно-аппаратный комплекс к специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствам фото- и киносъемки, видеозаписи, а также не установлено, функционировал ли указанный комплекс в автоматическом режиме (без участия человека (оператора)».

После июльского постановления Пленума Верховного cуда ГИБДД перестала выносить постановления в упрощенном порядке. Это делают до сих пор местные администрации и чаще всего штрафуют за нарушения в области благоустройства территорий.

Отменить такой штраф можно, но, чтобы доказать свою правоту, автовладельцу придется дойти до Верховного суда. Процедура муторная, и мало кто захочет проявлять принципиальность.

В марте ГИБДД решила заняться злостными должниками по штрафам и вычистить их с дорог.



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