Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео

Кабриолет сняли на станции по обслуживанию автомобиля.

Видео и фото Aurus Senat Cabriolet синего цвета разместили в соцсети ВКонтакте в паблике Aurus Motors. В подписи к сюжету говорится, что это «не парадный автомобиль, а гражданский прогулочный кабриолет, построенный для частного лица (федерального министра)».

До сих пор мы видели только черные или белые автомобили президентской линейки, впервые — синий. Машину запечатлели на станции детейлинга (комплекса услуг по тщательному и полному уходу за автомобилем).

Ранее было известно, что ФГУП НАМИ выпустил синий прогулочный Senat Cabriolet, но точно это никто не подтверждал.

На видео пользователь рассказывает о своих впечатлениях об автомобиле и подробно показывает детали.

Кабриолет Aurus выполнен в стилистике седана Senat S600, но у него две двери увеличенной ширины и складной мягкий верх. Эти автомобили пришли на смену парадным кабриолетам ЗИЛ-41041 АМГ, построенным нижегородской фирмой «Атлант-Дельта». Он, как и седан, оснащается мотором 4,4 л мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.



Напомним, кабриолеты Aurus впервые были замечены на тренировке перед военным парадом в подмосковном Алабине. В полной красе их можно было увидеть на параде Победы 9 мая 2019 года на Красной площади.



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Фото, видео: ВКонтакте, sopun.ru