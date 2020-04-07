Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — журнал За рулем

Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео

Кабриолет сняли на станции по обслуживанию автомобиля.

Видео и фото Aurus Senat Cabriolet синего цвета разместили в соцсети ВКонтакте в паблике Aurus Motors. В подписи к сюжету говорится, что это «не парадный автомобиль, а гражданский прогулочный кабриолет, построенный для частного лица (федерального министра)».

До сих пор мы видели только черные или белые автомобили президентской линейки, впервые — синий. Машину запечатлели на станции детейлинга (комплекса услуг по тщательному и полному уходу за автомобилем).

Ранее было известно, что ФГУП НАМИ выпустил синий прогулочный Senat Cabriolet, но точно это никто не подтверждал.

На видео пользователь рассказывает о своих впечатлениях об автомобиле и подробно показывает детали.

Кабриолет Aurus выполнен в стилистике седана Senat S600, но у него две двери увеличенной ширины и складной мягкий верх. Эти автомобили пришли на смену парадным кабриолетам ЗИЛ-41041 АМГ, построенным нижегородской фирмой «Атлант-Дельта». Он, как и седан, оснащается мотором 4,4 л мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

  • Напомним, кабриолеты Aurus впервые были замечены на тренировке перед военным парадом в подмосковном Алабине. В полной красе их можно было увидеть на параде Победы 9 мая 2019 года на Красной площади.

Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео

Кабриолет сняли на станции по обслуживанию автомобиля.

Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115781Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115779Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115784Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115780Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115778Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115783Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115782Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео

Фото, видео: ВКонтакте, sopun.ru

Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео

Кабриолет сняли на станции по обслуживанию автомобиля.

Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115781Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115779Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115784Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115780Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115778Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115783Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео — фото 1115782Кабриолет Aurus синего цвета засняли на видео
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...