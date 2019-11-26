Новый Land Rover Defender — проверено нами и Африкой Эксперт «За рулем» считает, что геометрическая проходимость стала даже лучше. Крета: два честных обзора в одном тексте! Оценка самого популярного кроссовера России во многом зависит от того, на чем вы ездили раньше. Больше миллиона машин на вторичке работало в такси Сервис avtocod.ru проанализировал историю проверок авто по госномеру за последние три года. Выяснилось, что за указанный промежуток времени фигурирует 1 331 703 машин с выданной лицензией на работу в такси. При этом почти полмиллиона из них — 498 458 лицензий — были прекращены.