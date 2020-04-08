Сегодня, в 14:02 Работают ли сегодня шиномонтажи и сервисы? — Да, но не для всех! Шиномонтажи и автосервисы Москвы и Подмосковья продолжают работу, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Поначалу шиномонтажам было запрещено работать, но поскольку многие службы, которые ездят на автомобилях, нуждаются в этом сервисе, официально шиномонтажи вернулись к работе во многих городах.
«Работают», — ответил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на вопрос РИА Новости, могут ли шиномонтажи продолжать работу в Москве в текущих условиях.
Между тем, в связи с угрозой распространения коронавируса граждане до 1 мая обязаны соблюдать режим домашней самоизоляции. Разрешается выходить из дома только по уважительным причинам:
«…в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке. Выйти из дома можно для выноса мусора и выгула домашних животных, но на расстояние не более 100 метров от места проживания (пребывания)».
Как видим, замена колес в список уважительных причин не входит. То есть услуга есть, а выйти за ней из дома — нельзя (по крайней мере если буквально следовать указаниям). Пока машина припаркована во дворе, стоять она может и на зимней резине, но вот если кому-то приходится каждый день ездить на работу, то этим людям эта услуга нужна, и по пути на работу или с работы ее можно получить.
Шиномонтажи и автосервисы в Московской области также продолжают функционировать в период нерабочих дней, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Организации, осуществляющие неотложные ремонтные, аварийные и погрузочно-разгрузочные работы, тоже не прекращают свою деятельность. К ним относятся, в том числе, и логистические центры, пункты выдачи товаров, шиномонтажи и автосервисы в части неотложных и аварийных работ», — приводятся в сообщении слова главы министерства Натальи Егоровой. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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