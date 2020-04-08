Никас Сафронов продает «несчастливый» Porsche после ДТП — журнал За рулем

Никас Сафронов продает «несчастливый» Porsche после ДТП

Заслуженный художник России попал в аварию в центре Москвы в ночь с 7 на 8 апреля. Это была ночь перед его днем рождения, кстати.

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В 01:40 около дома 18 на 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля. В одном из них, Porsche, находился Никас Сафронов с братом. Они ехали за продуктами к праздничному столу (в 01:40 ночи, обычное время для шопинга), так как 8 апреля у Сафронова день рождения.

В остановившийся на светофоре Porsche врезался автомобиль такси, зацепив еще и автомобиль каршеринга, в котором находилось двое человек. Они пострадали в результате инцидента, как и брат художника, получивший, по словам Никаса, легкое сотрясение мозга. Таксист остался на месте ДТП и признался, что уснул за рулем.

Никас Сафронов решил сдать автомобиль в ремонт, после чего продать, пишет сайт НТВ: художник верит в приметы, а это уже второе ДТП с участием машины.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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