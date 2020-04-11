Автоиндустрия активно работает над модными трендами. Появляются все новые и новые функции автомобиля, но так ли уж они нужны покупателям?

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Автоконцерны устанавливают на своих автомобилях различные помощники водителю, усложняют функции, которые потом часто не используются, увеличивают «подключенность», и все как один работают над функцией автономности, чтобы избавить человека от пилотирования и заниматься во время поездки более важными вещами. Поэтому эксперты немецкого издания «Automobil Industrie» решили узнать, какие характеристики автомобиля станут решающими для покупки в будущем. Они задали этот вопрос рядовым работникам автопрома и покупателям автомобилей и получили разные ответы.

Эксперты поинтересовались у работников автомобильной промышленности, какие характеристики будут иметь решающее значение через 15 лет, чтобы модель могла стать бестселлером.

Только 9,7% участников указали надежность в качестве наиболее важного критерия выбора. Лидировали в ответах цена (27,9%), наличие функции автоматического вождения (24,7%) и тип силового агрегата (22,3 %). Любопытно, что ответ «дизайн» выбрали всего 2% респондентов, оснащенность — 3,2%, «подключенность» — 3,9%.

Потом тот же вопрос задали владельцам автомобилей, сделавших свое приобретение в последние два года. Они поставили на первое место в списке критериев силовой агрегат (26,7%), только потом цену (22,7%) и надежность (18,2%). Наличие функции автопилотирования оказалось важным для 12% участвовавших в опросе, дизайн интересовал всего 2,9% респондентов, оснащенность — 1,5%, «подключенность» — 4,4%.

На последней CES (Международной выставке потребительской электроники) посетители смогли заглянуть в «хрустальный шар» и узнать, как стратеги таких концернов, как как Daimler или BMW, представляют себе автомобили будущего. Стало понятно, что они видят будущее в подключенности транспортных средств и развитии функции автопилотирования. И вот выходит, что мнения стратегов, рядовых работников автопрома и покупателей мало совпадают.

Виртуальные приборные панели, по мнению нашего эксперта, станут массовыми.



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