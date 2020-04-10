Правила меняются: не всех погибших на дорогах будут учитывать в статистике

Аварии и погибших будут считать по-новому, проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

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Многих удивляло расхождение официальной статистики МВД об умерших в результате ДТП со сведениями, имеющимися в Минздраве и Росстате. Чтобы сократить эти расхождения, аварии и пострадавших в них будут считать по-новому.

В проекте постановления правительства перечислены случаи, которые в официальную статистику дорожно-транспортных происшествий теперь не войдут.

Из учета ДТП исключаются сведения об авариях, произошедших во время спортивных мероприятий — авто- и мотогонок и подготовки к ним. Не войдут в статистику также падения пассажиров в автобусах, а также аварии в результате действий должностных лиц по принудительной остановке автомобилей. Не будут учитываться аварии, произошедшие в связи с попыткой покончить жизнь самоубийством либо умышленным причинением вреда своему здоровью, или действиями, совершенными в невменяемом состоянии, а также если человек умер от последствий различных заболеваний (инфаркта, инсульта, простудных, инфекционных и т.п.) и это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы, которая не обнаружила связи между телесными повреждениями и смертью.

Еще одна новация — в список ведомств, участвующих в учете сведений о ДТП, включили Российский союз автостраховщиков (РСА). В связи с популяризацией европротокола не все аварии попадают в статистику ГИБДД. Но информация обо всех авариях должна учитываться, например, чтобы выявлять места концентрации ДТП и принимать меры.

В документе уточнено, что погибшим в ДТП считается участник дорожно-транспортного происшествия, умерший на месте происшествия либо от его последствий в течение 30 последующих суток.

Странная авария произошла недавно в центре Москвы: пытаясь не сбить перебегающую дорогу кошку, водитель служебного автомобиля ГИБДД резко вывернул руль, и машину занесло.

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