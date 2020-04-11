Любопытную коллекцию прокатных автомобилей собрал чешский отель.

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Отель, находящийся в живописном местечке в 70 километрах от Праги, предлагает постояльцам большой парк прогулочных автомобилей, среди которых есть несколько экземпляров Ford Mustang, а также Chevrolet Camaro и... Dodge RAM 1500. Все машины — 2011–2016 годов выпуска. Однако, это не полный список.

Еще одним автомобилем является «Žigulik», он же LADA 2101, но внешний вид и заявленная мощность двигателя указывают, скорее, на модификацию ВАЗ-21011. По данным отеля, машина выпущена в 1976 году (если так, то цвет кузова не родной, в подобный голубой красились ВАЗ-2101 в 1971–1973 годах), что совершенно не делает её более доступной, чем другие автомобили автопарка — раритетный автомобиль считается уникальным предложением.

Ценник прогулки на советской классике сравним с остальными машинами: за 40 минут на пассажирском кресле вы отдадите 1800 крон (около 5400 рублей), а то же время за рулем обойдется в 2000 крон, то есть примерно 6000 рублей.

Фото: Hotelnakolech.cz