Билл Мюррей, сурок и 6 утра: очень милая реклама Jeep

«Мы понимаем, что каждый день превращается в тот же самый день...»

Компания Jeep вернула Билла Мюррея к роли Фила Коннорса из фильма «День сурка» 1993 года, причем сделала это повторно — по иронии, понятной каждому, кто смотрел фильм. Впрочем, сюжет второго ролика не повторяет первый: если ранее герой Мюррея в компании с сурком рассекал по просторам на пикапе Jeep Gladiator, раз за разом возвращаясь в один и тот же счастливый день, то теперь фабула куда лаконичнее.

Новое видео называется «Тот же день». Оно начинается с титров «Мы понимаем, что каждый день теперь превращается в тот же самый день», после чего Фил, как это с ним обычно и происходит, просыпается в 6:00... «Оставайтесь дома. Оставайтесь здоровыми. Когда все это кончится, тропы будут ждать», — сообщают создатели ролика.

В кадре мелькает Jeep Wrangler, который эффектно взбирается на дорогу по кажущемуся отвесным склону. #StayOffTheRoad, такой хэштег появляется в финале ролика, из чего мы можем сделать вывод, что в этот раз Фил никуда не поехал. Будьте умными, будьте как Фил.

P.S.: Нет, сурок на этот раз в видео не появился — проспал, вероятно.

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Фото: скриншот YouTube, канал Jeep