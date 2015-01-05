Предлагаем проверить свои знания в автомобильной геральдике. Среди дюжины эмблем есть не только современные, но и уже несуществующих, однако некогда весьма популярных марок — зарубежных и отечественных.
В России началась новая жизнь — любой выезд на машине или выход на улицу сопряжен с риском схватить не только вирус, но и штраф. Наш юрист Сергей Смирнов будет отвечать на ваши главные вопросы. Сейчас — первая десятка. Пишите новые в комментах после текста!
Сервис проверки истории автомобилей Avtocod.ru опросил пользователей социальной сети «ВКонтакте» и выяснил, готовы ли они купить подержанный автомобиль в кризис. Участникам был предложен на выбор один из семи вариантов ответа.