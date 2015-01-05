Насколько нелепо выглядят маленькие автомобили на огромных колесах, настолько же забавно смотрится и большой внедорожник на крошечных.

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На Youtube—канале «Гараж 54» появилось очередное забавное видео, в котором показано, как выглядит тяжелый внедорожник Hummer H2, которому не хватает всего нескольких килограммов полной массы для того, чтобы стать грузовиком, на крошечных 13-дюймовых колесах.

В 1970-х и 1980-х годах 13-дюймовые колеса были самыми ходовыми, и ими оснащалось большинство машин. Сегодня они практически не используются. Увидеть их на тяжелом американском внедорожнике было неожиданно — все равно что увидеть тяжелоатлета на каблуках-шпильках. На это и рассчитывали, видимо, парни из «Гаража 54».

Найти 13-дюймовые колеса, которые можно было бы установить на Hummer H2, нелегко. Поэтому мастерам пришлось доработать диски с помощью резака и молота. Затем диски были окрашены в золотой цвет, из-за которого они кажутся еще меньше.

Как выяснилось, ездить на 13-дюймовых колесах нелегко, а разогнаться быстрее 80 км/ч невозможно, но зато они прекрасно выделяют автомобиль из потока.

Ранее на канале публиковалось видео «Кибертрака», сделанного на базе УАЗа.

Фото, видео: YouTube