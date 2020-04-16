Реплика построена в спортивном подразделении Lada Sport с привлечением специалистов, имевших дело с оригиналом.

Материалы по теме Юбилей ВАЗ-2101 Жигули: посмотрите документалку АВТОВАЗа

В преддверии 50-летнего юбилея выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101 спортивное подразделение Lada Sport подготовило автомобиль, повторяющий первую раллийную «ноль-первую». В 1971 году три таких автомобиля завоевали «Серебряный кубок» в престижном международном ралли Tour d'Europe протяженностью около 14 000 километров — советская команда на «Жигулях» оказалась лучшей среди выступавших тремя экипажами.

Проект занял около полугода, инициатором его был руководитель Lada Sport Владислав Незванкин, привлекший к созданию машины Бориса Маслова (многократный чемпион СССР и России по АКГ), Александра Долбиша (гонщик, соавтор Льва Шугурова по культовой книге «Биография быстрых колес»), Михаила Горбачева (автоспортсмен, писатель) и Сергея Диогрика, возглавляющего клуб Lada History. Основой спортивной реплики послужила стандартная «единичка» небесно-голубого цвета 1971 года выпуска.

В комплектации автомобиля заявлены: горизонтальные сдвоенные карбюраторы Weber, спортивные амортизаторы Koni, штурманские приборы, дополнительные фары и дополнительный бензобак. Кроме того, автомобиль оснащен каркасом безопасности. Фактически, этим списком и ограничивались изменения в спортивных машинах тех лет — техника была почти стандартной.

Дальнейшая судьба этой машины пока держится в секрете. По собственным данным «За рулем», автомобиль в в будущем может появиться не только в холле здания заводоуправления в Тольятти, где он находится сейчас, но и на гоночных трассах — в качестве шоу-кара.

К сожалению, со всеми мероприятиями, посвященными юбилею ВАЗ-2101, пока придется подождать.

Фото: Lada Sport

На АВТОВАЗе создали точную копию раллийной ВАЗ-2101 1971 года Реплика построена в спортивном подразделении Lada Sport с привлечением специалистов, имевших дело с оригиналом. На АВТОВАЗе создали точную копию раллийной ВАЗ-2101 1971 года



