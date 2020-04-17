Показаны первые официальные фото Volkswagen Nivus

Почти Macan, но еще компактнее и намного, намного дешевле.

Материалы по теме Volkswagen Nivus: новый тизер компактного кроссовера

Бразильское подразделение Volkswagen обнародовало пару снимков купе-кроссовера Nivus — автомобиль на них слегка замаскирован, но представление о внешности эти иллюстрации дают практически полное. Известно, производство и продажа таких машин стартуют в Бразилии в июне 2020 года, до конца года модель дебютирует и на других латиноамериканских рынках, а в 2021 году будут налажены производство и продажи Nivus в Европе.

Купеобразный кроссовер полностью разработан в Бразилии, но примечателен не только этим: впервые форм-фактор купе перенесен на кроссовер столь демократичного класса и столь компактного размера. Издание Motor1 сравнивает Nivus с другими компакт-кроссоверами VW — T-Cross, Tarek и Tiguan: их силуэты куда более близки к традиционным моделям, причисляемым к сегментам SUV и CUV. И да, если у вас возникли вопросы о пространстве на заднем ряду, мы их разделяем.

А вот багажник вполне взрослый — заявлено 415 литров, что выгодно отличается от грузового отсека хэтчбека Polo с его 285 литрами. Так что неудивительно, что некоторые западные СМИ склоняются к мнению, что со временем Nivus может заменить или потеснить хэтч Polo, что было бы неудивительно с учетом устойчивого тренда на кроссоверы.

Автомобиль построен на модульной «всефольксвагеновской» платформе MQB, а под капотом в самом начале серийного выпуска будет трехцилиндровый 128-сильный турбомотор рабочим объемом 1 литр. В спецификации для Бразилии двигатель питается традиционным для этой страны этанолом. Трансмиссия — 6-ступенчатый автомат, а вот ранние слухи у МКП пока подтверждения не находят. Привод — только передний.

Есть скромный предварительный прогноз по появлению кросс-купе на рынке США: возможно, Nivus запустят и там, по цене от 17 000 долларов, это около 1 260 000 рублей по нынешнему курсу. В России стоящий на ступеньку выше VW Tiguan продается по цене от 1 619 000 рублей.

В марте компания рассказала о силовых установках для Nivus и показала видео об интерьере кроссовера .

Фото: Volkswagen