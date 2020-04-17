Будни ГАЗа: на работу вышли, а загрузки нет

Минпромторг не предлагает адекватных мер, которые позволят обеспечить заказами крупнейшего в России производителя коммерческой техники в условиях тотального падения спроса, считает президент ГАЗа Вадим Сорокин.

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Сейчас всем непросто, но труднее всего приходится крупным предприятиям, которые отвечают за большое количество работников. А как платить зарплату, если спрос на продукцию катастрофически упал?

В этой связи глава «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин решил выступить с критикой деятельности Минпромторга, который, по его мнению, даже не пытается помочь решить проблему загрузки Горьковского автозавода в условиях тотального падения спроса.

Ситуацию мог бы спасти госзаказ, так, на данном этапе требуются автомобили скорой помощи, но из лота на 5,2 млрд рублей ГАЗу был выделен объем, который обеспечивает загрузку конвейера лишь на полтора дня.

В целом загрузка предприятия в апреле составила одну треть от прошлогодней, да и то выполняются ранее заключенные контракты, на июнь и май заказов нет. А поскольку в отрасли все связано, это может иметь критические последствия не только для предприятий «Группы ГАЗ», но и для более чем 3500 поставщиков узлов и компонентов.

Основной покупатель легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей и микроавтобусов — малый и средний бизнес. Многие такие компании сегодня вообще не работают, а для тех, кто еще трудится, основная проблема — свести концы с концами, заплатить зарплату сотрудникам и хоть как-то поддержать действующую инфраструктуру. Очевидно, что инвестиции со стороны бизнеса заморожены, как минимум несколько месяцев коммерческую технику никто покупать не будет.

При этом Сорокин не считает перспективным вариант компенсации простоев заводам и поставщикам.

«Гораздо более эффективным было бы размещение государственного заказа на автомобили и автобусы, необходимые социальным и муниципальным службам, городскому и сельскому хозяйству. Это позволит запустить не только предприятия по выпуску конечной продукции, но и всю цепочку поставщиков и создать условия для вывода отрасли из кризиса», — отмечает он.

Известно, что Минпромторг подготовил меры по поддержке автомобильной промышленности и 22 апреля планирует обсудить их на совещании у Владимира Путина. Упреждая это событие, газовцы решили заявить о своем видении ситуации.

Ранее в интервью ТАСС Вадим Сорокин отмечал, что «Группа ГАЗ» вынуждена в одиночку справляться со своими трудностями, поддержки от государства нет. Важно также учитывать, что ГАЗ не первый год находится под американскими санкциями, и чиновники не хотят замечать, какие риски несут санкции для предприятий группы, которые уже остались без ряда своих международных партнеров и поставщиков.