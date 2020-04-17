Новый Grand Cherokee задерживается на три месяца

И это после новостей о принципиальной смене платформы и скорой премьере...

Материалы по теме Jeep Grand Cherokee кардинально изменится впервые за десять лет

Старт производства Jeep Grand Cherokee нового поколения может задержаться как минимум на три месяца. То же самое ожидает пользующийся успехом в Северной Америке Jeep Grand Wagoneer. Известно, что оба автомобиля должны появиться в 2021 году, и Jeep Grand Cherokee при этом поменяется кардинально, распрощавшись с платформой DaimlerChrysler.

Новость о трехмесячной задержке запуска распространилась в североамериканских СМИ после утечки данных с вебинара для поставщиков концерна FCA. Как пишет Car and Driver, официальный представитель FCA информацию не подтвердил, однако признал, что ряд производственных программ концерна ожидает некоторый период задержки из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Та же самая утечка данных с вебинара позволила общественности узнать даты возобновления производства на заводах FCA в США и Канаде — к работе эти предприятия вернутся 4 и 18 мая соответственно.

Но если перезапуск заводов и выход Jeep Grand Cherokee в США задерживаются, то дачный сезон в России не сдержит ничто, а значит, самое время подумать над покупкой Jeep Wrangler Chiminea по цене от 31 000 рублей.

Фото: Uli Deck/DPA/TASS