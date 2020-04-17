Только к 27 апреля логистика поставок запчастей в Калуге заработает на удовлетворительном уровне, а по Нижнему Новгороду уверенности в скором перезапуске пока нет...

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Автозавод Volkswagen в Калуге возвращается к производству автомобилей. Приостановка, вызванная пандемией коронавируса, должна была продлиться с 30 марта по 10 апреля, однако из-за сбоев в цепочках поставок сроки перезапуска сместились. Как рассказали «За рулем» в российской пресс-службе бренда, постепенное возобновление производства автомобилей на заводе в Калуге начнется с 27 апреля 2020 года со строгим соблюдением новых гигиенических стандартов.

Напомним, мощности Volkswagen в Калуге — это производство полного цикла, способное выпускать 225 000 автомобилей в год, а также 150 000 двигателей. Сейчас там выпускаются Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Однако у концерна Volkswagen в РФ есть еще контрактная сборка автомобилей Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia, организованная на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Ранее предполагалось, что обе производственные площадки перезапустятся одновременно, ведь и на простой они отправлялись вместе, однако пока однозначно этого сказать нельзя. Пресс-служба Volkswagen возобновление контрактной сборки автомобилей в Нижнем Новгороде на данный момент не подтвердила, ограничившись лишь сообщением о том, что информация появится «в ближайшие дни».

Отметим, что собственное производство «Группа ГАЗ» в Нижнем Новгороде уже возобновила, но на самом старте получила штраф за несоблюдение санитарных норм, а затем столкнулась с угрозой низкого спроса на продукцию.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС