Сегодня, в 13:57 Как мамины инженеры из седана купе сделали Такую дверь будет невозможно открыть на парковке торгового центра, а толкать ее придется всем телом.
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Забегая вперед, предупредим, что это просто шутка из разряда «что будет, если…», тем более что тюнингом этого
Volkswagen Jetta занимались не гаражные мастера, а специалисты Harry« s Auto Restoration & Repair. Они превратили седан в двухдверное купе весьма оригинальным способом — сварив передние и задние двери машины и вырезав среднюю стойку. Экзотично, но непрактично.
Как рассказал владелец реставрационной мастерской Гарольд Блумер, эта
Jetta была куплена в Copart за 200 долларов. Изначально автомобилю хотели отрезать часть крыши и превратить его в пикап, но потом мастера передумали.
Седану отрезали средние стойки, затем приварили их и задние двери к передним дверям. В результате получилось купе. Блумер сказал, что без стойки жесткость кузова автомобиля, естественно, понизилась. Впоследствии
Jetta станет просто выставочным экземпляром: ездить на ней не рекомендуется.
К слову, мастерская
Harry« s Auto Restoration & Repair славится отличными проектами, специализируясь на автомобилях Volkswagen и Audi. Фото: Facebook
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