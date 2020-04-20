Как мамины инженеры из седана купе сделали

Такую дверь будет невозможно открыть на парковке торгового центра, а толкать ее придется всем телом.

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Забегая вперед, предупредим, что это просто шутка из разряда «что будет, если…», тем более что тюнингом этого Volkswagen Jetta занимались не гаражные мастера, а специалисты Harry«s Auto Restoration & Repair. Они превратили седан в двухдверное купе весьма оригинальным способом — сварив передние и задние двери машины и вырезав среднюю стойку. Экзотично, но непрактично.

Как рассказал владелец реставрационной мастерской Гарольд Блумер, эта Jetta была куплена в Copart за 200 долларов. Изначально автомобилю хотели отрезать часть крыши и превратить его в пикап, но потом мастера передумали.

Седану отрезали средние стойки, затем приварили их и задние двери к передним дверям. В результате получилось купе. Блумер сказал, что без стойки жесткость кузова автомобиля, естественно, понизилась. Впоследствии Jetta станет просто выставочным экземпляром: ездить на ней не рекомендуется.

К слову, мастерская Harry«s Auto Restoration & Repair славится отличными проектами, специализируясь на автомобилях Volkswagen и Audi.

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Фото: Facebook