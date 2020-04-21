УАЗ Патриот получил битопливную версию

Отдача мотора упала, автомата не будет, зато можно экономить на заправках!

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У внедорожника УАЗ Патриот появилось исполнение с битопливным двигателем — соответствующие дополнения внесены в ОТТС автомобиля и опубликованы в базе Росстандарта. Это уже вторая модель УАЗа, использующая в системе питания два вида топлива. Но если альтернативой бензину у УАЗ Пикап служит пропан-бутановая смесь, то УАЗ Патриот может потреблять считающийся более экологичным компримированный (сжатый) газ метан.

Конструктивно битопливный Патриот отличается наличием баллона для газа и форсунками Gemini, позволяющими 2,7-литровому ЗМЗ-409 «переваривать» и бензин, и метан. Отдача движка на газе, конечно, ниже, чем на бензине: 126 против 150 л.с. и 196 Нм против 235 Нм. Автоматической коробки для битопливных версий не предлагается, только МКП.

Дешевизна газомоторного топлива должна обеспечить достаточный спрос, хотя и довольно ограниченный ввиду малого количества метановых заправок в России на данный момент. Обновленное ОТТС Патриота вступает в силу 21 апреля, однако в сложившихся условиях реальный срок появления новой модификации у дилеров пока под вопросом.

В марте возобновились продажи битопливной Lada Vesta CNG.

Фото: УАЗ