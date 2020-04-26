Потрачено: реальная полицейская погоня в стиле GTA

Погоня длилась 20 минут, шоссе пришлось перекрыть.

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Прямые трансляции полицейских погонь — довольно популярный телевизионный жанр в США. Большинство из них развивается по довольно однотипным сценариям, но есть те, что выделяются среди остальных. Таковым стоит признать и ролик, упомянутый в новостной ленте популярного ресурса Carscoops. Описание к видео гласит, что до того как картинку с погоней за Chrysler 300 в пригороде Лос-Анджелеса вывели в прямой эфир, события уже начали свой драматичный разбег.

Водитель Крайслера как будто и впрямь пустился во все тяжкие: кажется, его состояние позволяло силой фантазии перенестись из реальности в виртуальный мир одной из частей компьютерной игры GTA. Поначалу парень уходил от полицейских по трассе, а затем направился в центр города, где на одном из оживленных перекрестков попал в ДТП, которое его не остановило: Chrysler 300 отделался разодранным левым передним крылом. Но эта авария была не последней.

Он снова выехал на трассу — видимо, подумав, что в городе попасть в тупиковую ситуацию куда проще — и устремился прочь от города. Погоня длилась 20 минут, шоссе пришлось перекрыть. Журналисты подтрунивают над водительскими навыками беглеца, но очевидно, что он находился не в том состоянии, чтобы демонстрировать искусную езду. Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Не нарушайте закон. А если очень хочется, то делайте это в GTA.

В Иркутске реальность тоже иногда напоминает виртуальный мир или голливудский блокбастер: полицейский проехал три километра на крыше автомобиля барсеточников.

Фото: скриншот Youtube