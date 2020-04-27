Орет сигнализация по ночам? Скоро вам выпишут штраф

Ответственность для нарушителей тишины собираются ввести в новый КоАП.

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В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) расширят ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию, сообщили в Минюсте.

«Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — ответили агентству ТАСС в Минюсте.

Для нарушителей ночной тишины предусмотрен штраф в 2 тыс. рублей, само деяние (или бездействие) будет считаться мелким хулиганством. Хотя в качестве альтернативы штрафу предусматривается также возможность наказания в виде предупреждения.

В некоторых региональных законах такие штрафы уже существуют, теперь их хотят узаконить на федеральном уровне. При это сумма штрафа будет установлена единая.

Новый КоАП после доработки и внесения в Госдуму, предположительно, должен быть введен в действие с 1 января 2021 года. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что норма может оказаться неработающей — настолько разными бывают ситуации.