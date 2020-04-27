Завод Volkswagen в Калуге снова запустили

Предприятие в Калуге возобновило работу с 27 апреля, выпуск в Нижнем Новгороде по-прежнему под вопросом.

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С 30 марта Volkswagen приостановил производство машин на своих российских площадках в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов концерна. Возобновить выпуск автомобилей собирались еще 17 апреля, но поскольку ситуация с компонентами не решилась, сроки сдвинулись. О том, что сборка машин с сегодняшнего дня продолжена, подтвердил РИА Новости представитель регионального правительства.

Предприятие могло возобновить работу (по постановлению врио губернатора региона Владислава Шапши) еще 8 апреля, но VW решал свои проблемы, да и разрешение ему не требовалось, так как это единственный региональный автопроизводитель, который входит в федеральный перечень стратегических производств.

Завод Volkswagen расположен в калужском технопарке «Грабцево». Здесь выпускают следующие модели концерна: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и бензиновые моторы 1.6 MPI.

Критериями выбора системообразующих предприятий в автопроме стали: выручка — не менее 20 млрд рублей, и численность — не менее 1000 человек. Вошедшие в список предприятия (в том числе Volkswagen) могут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей. Всего в шорт-листе 12 автопроизводителей: АВТОВАЗ, «Автомобильный завод „Урал“», «Рено Россия», «Фольксваген груп Рус», ГАЗ, ПАО «КАМАЗ», «Соллерс», ПСМА РУС, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Тойота Мотор» и «АВТОТОР Холдинг».

Фото: ИТАР-ТАСС