Первые изображения нового кроссовера Nissan

Серийная машина — почти копия концепта. Есть лишь точечные отличия.

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Nissan показал концепт IMx на автосалоне в Токио в 2017 году, тем самым заявив о намерениях представить первый электрический кроссовер. Концепт был доработан, и компания представила второй концепт — Ariya, на том же автосалоне в Японии в 2019 году с приближенным к серийному производству экстерьером. На дворе апрель 2020-го, и похоже, что серийная версия уже попала в патентное бюро.

Эти изображения были размещены в Instagram пользователем cars_secrets, и утверждается, что это новая Ария. И действительно — есть точечные отличия, заставляющие нас думать, что это готовая модель.

Начнем с передней части: кажется, что Ария получила несколько дополнительных маленьких прямоугольников (огней?) в нижней части треугольных вырезов в бампере. В нижней части бампер был немного изменен, слева появилась заглушка, скрывающая буксирный крюк, который, очевидно, не требовался демонстрационному автомобилю, и Nissan «пропустил» этот элемент, чтобы обеспечить более презентабельный вид бампера.

Сбоку слева показана крышка для зарядного порта, слегка выдвинутая к передней части крыла, в концепте она вплотную примыкала к двери водителя. По какой-то причине на патентных изображениях Ария лишена боковых зеркал, но они наверняка будут установлены на серийном автомобиле. Хотя боковые камеры вместо зеркал в настоящее время разрешены в некоторых странах мира, и, возможно, Nissan откажется от традиционных зеркал, чтобы заменить их камерами там, где это разрешено правилами.

Если не считать зеркал, то сбоку автомобиль полностью соответствует концепту 2019 года, хотя колеса, вероятно, чуть меньше демонстрировавшегося ранее 21-дюймового комплекта. Также стоит обратить внимание на антенну на крыше в форме акульего плавника и боковой датчик парковки, что также указывает на серийную модель.

Концепт 2019 года

Похоже, что Ariya будет иметь полностью закрытое и плоское днище для лучшей аэродинамики. Чтобы получить представление о размерах автомобиля, вспомним, что концепт имел длину 4600 мм, высоту 1630 мм и ширину 1920 мм, и габариты вряд ли претерпели изменения. Известно, что кроссовер базируется на модульной платформе, которая ляжет в основу всех будущих электромобилей Nissan, включая новую генерацию модели Leaf.

Ariya важна не только потому, что это будет функциональный электрический кроссовер по доступной цене, но также и потому, что продемонстрирует новый дизайн Nissan. Хотя эти патентные изображения не включают интерьер, в концепте была минималистичная кабина с двумя цифровыми дисплеями и несколькими обычными элементами управления.

Ожидается, что Nissan представит Ariya в 2021 году, пробег кроссовера на одной зарядке составит 483 км, а стартовая цена будет порядка 40 тысяч долларов. Конкурировать она сможет с такими электрокарами, как Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.

Первые изображения нового кроссовера Nissan Серийная машина — почти копия концепта. Есть лишь точечные отличия. Первые изображения нового кроссовера Nissan

Японская компания зарегистрировала и для российского рынка наименование Ariya.

Фото: Instagram