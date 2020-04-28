Первые изображения Hyundai Elantra N Line — журнал За рулем

Первые изображения Hyundai Elantra N Line

Главная интрига — не в акцентах, скрытых до поры камуфляжной пленкой, а в двигателе.

Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Hyundai > Elantra

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Загадка от Hyundai: странный круг на стекле в новой Elantra

Компания Hyundai Motor опубликовала первые изображения и тизерное видео седана Hyundai Elantra N Line. Суббренд Hyundai N отвечает за заряженные версии серийных моделей, и новая модификация Elantra следует этой канве. По сообщению пресс-службы компании, от серийного седана Elantra N Line отличается улучшенными настройками шасси и особыми акцентами в дизайне.

Но главная интрига — не в этих акцентах, скрытых до поры камуфляжной пленкой, а в двигателе. Для обычных седанов недавно представленного седьмого поколения Elantra/Avante полагаются атмосферные моторы объемом 1,6 и 2,0 литра, развивающие, соответственно, 120 и 149 л.с. А вот двигатель Elantra N Line, по заявлению пресс-службы компании, будет турбированным, но подробностей пока не раскрывается.

Возможно, под капотом Elantra N Line окажется мотор турбомотор Theta II 2.0T-GDI, развивающий 249 л.с., или его форсированная вариация Theta II 2.0T-GDI PP мощностью 275 л.с. — эти моторы в сочетании с 6-ступенчатой МКП применяются на «горячем» хэтчбеке i30 N. Но в арсенале Hyundai Motor есть и другие варианты.

Первые изображения Hyundai Elantra N Line

Главная интрига — не в акцентах, скрытых до поры камуфляжной пленкой, а в двигателе.

Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120023Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120021Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120024Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120025Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120020Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120022Первые изображения Hyundai Elantra N Line

Фото: Hyundai
Видео: YouTube, канал NewCar2020

Первые изображения Hyundai Elantra N Line

Главная интрига — не в акцентах, скрытых до поры камуфляжной пленкой, а в двигателе.

Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120023Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120021Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120024Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120025Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120020Первые изображения Hyundai Elantra N Line — фото 1120022Первые изображения Hyundai Elantra N Line
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