Black, но не черный: новая комплектация Datsun mi-DO и on-DO

Цены начинаются от 596 000 рублей.

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Компания Datsun (подразделение Nissan) выпустила еще одну комплектацию. Она называется Black и доступна как для хэтчбека mi-DO, так и для седана on-DO.

Несмотря на название Black, темными здесь будут лишь некоторые «акценты» — в экстерьере это литые 15-дюймовые диски темно-серого цвета, в салоне черным лаком покрыты внутренние рукоятки дверей, дефлекторы воздуховодов, декоративные элементы центральной консоли и накладка комбинации приборов.

Комплектация базируется на версии Trust III и дополнена функцией обогрева ветрового стекла. Цены на Black начинаются с отметки 596 000 рублей. Для сравнения: Trust III обходится от 578 000 рублей. Таким образом черные элементы плюс обогрев ветрового стекла «тянут» на 18 тыс. рублей.

Автомобили в версии Black оснащаются подушкой безопасности водителя, электрорегулировкой и обогревом боковых зеркал, передними стеклоподъемниками, подогревом передних сидений, ABS, усилителем экстренного торможения, системой распределения тормозных усилий, бортовым компьютером, климат-контролем, противотуманными фарами, разъемом USB, слотом для SD—карты и Bluetooth.

На автомобили Datsun устанавливается 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 87 или 106 л.с. и механическая 5-ступенчатая или автоматическая 4-ступенчатая коробки передач.