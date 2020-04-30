Пешеходам резрешат управлять светофором со смартфона

А сделать это можно будет благодаря специальному приложению, разработанному НП «ГЛОНАСС». Сервис наверняка оценят классные руководители и пенсионеры.

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Речь, конечно же, идет о продлении зеленого сигнала светофора, режим которого иногда так короток для переходящих дорогу мам с колясками или пенсионеров с проблемами со зрением или опорно-двигательного аппарата. Новое приложение для смартфона «Гусеница» уже прошло тестовое испытание, и его могут внедрить в РФ в 2021–2022 году, сообщили агентству ТАСС в ГЛОНАССе.

Фактически пешеходам дают право стать регулировщиками дорожного движения через смартфон. Теперь приложение готовят к эксплуатации, но сначала следует предусмотреть ограничения, чтобы сервисом не заинтересовались хулиганы.

Сценарий впервые был отработан на примере группы школьников, переходящих дорогу. Зачастую это головная боль для сопровождающих, так как сделать это за один цикл зеленого сигнала бывает невозможно. В таких случаях сопровождающий сможет подключиться к светофору через мобильное устройство, нажать кнопку «Продлить», и тогда светофор будет гореть еще один период.

Предполагается, что региональные власти смогут давать права на использование этого приложения строго определенным лицам, чтобы им не воспользовались злоумышленники. Вот это и представляется наиболее сложным на данный момент. В идеале оно предназначено для пожилых людей, классных руководителей и соцработников.

Сервис разработан в рамках создания платформы сбора данных «Автодата» — национального сервисно-телематического проекта.

А еще в России учат автомобили общаться друг с другом — сервис умной мобильности разрабатывают в Сколково.



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