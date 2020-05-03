АВТОВАЗ продлил большинство скидок на автомобили Lada

В китайском Шеньчжене еще в 2018 году впервые в мире заработала камера фиксации нарушений пешеходами. Для определения личности нарушителя камера использует технологию распознавания лиц. Вряд ли вы думаете, что эту технологию нельзя внедрить у нас.
Когда я увидел этого брутального лифтованного красавца с именем Хантер, точнее его документы, куда были внесены все переделки, решил: покупаю. На тот момент у меня были предложения и по Range Rover Sport. Присматривался и к «британцу», правда, больше из любопытства.