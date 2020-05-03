АВТОВАЗ продлил большинство скидок на автомобили Lada

Скидки и акции на приобретение автомобилей Lada, действовавшие ранее, в мае продлили свое действие, однако некоторые условия изменились.

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Trade-in продолжает действие: при сдаче дилеру своего автомобиля вы получите скидку в 20 000 рублей при приобретении Lada Granta или Vesta, а если выберете седан Vesta Sport, то скидка будет существеннее: от 45 000 до 90 000 рублей (ранее было лишь 50 000 рублей). При покупке в трейд-ин модели Lada XRAY скидка составит 20 000 — 50 000 рублей, а для версии Lada XRAY Cross — от 20 000 до 30 000 рублей (в апреле скидка составляла фиксированные 20 000 рублей).

Покупая по трейд-ин любую из версий Lada Largus, кроме битопливной CNG, в мае можно сэкономить 40 000 рублей. А вот скидка в 30 000 рублей при покупке в трейд-ин внедорожника Lada 4x4 больше не действует.

Продлились программы кредитования Lada Finance со скидками от 20 000 до 40 000 рублей, а также покупка в лизинг для юрлиц и индивидуальных предпринимателей по программе Lada Leasing, дающая скидку от 30 000 до 40 000 рублей, и предложение «Сделка года от Lada», обеспечивающее определенную скидку у конкретного дилера, пишет Лада.Онлайн. Действует и программа «Lada в такси», снижающая цену автомобиля для партнеров «Яндекс.Такси».

По-прежнему работают программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»: почти на все модели Lada цена по этим программам снижена на 10%. Нужно учесть также, что скидки могут суммироваться: так, Гранту в мае можно купить с максимальной выгодой в 96 580 рублей, Весту — со скидкой до 134 690 рублей, а спортверсию Vesta Sport — до 189 590 рублей.

Попадает под действие скидок и последняя новинка — хэтчбек XRAY Cross Instinct, который уже продается онлайн.

Фото: АВТОВАЗ