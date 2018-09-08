Недорогой Citroen C3L рассекретили до премьеры

Снимки нового кросс-седана опубликовали независимые китайские СМИ.

Основная информация и патентные изображения Citroen C3L были опубликованы еще раньше. Известно, что модель построена на переднеприводной платформе PF1 образца 2002 года, но она модернизирована и, что особенно важно, растянута. На такой же «тележке» построен родственный хэтчбек C3-XR, выпускающийся на том же совместном предприятии PSA-Dongfeng в Китае. Но задний свес седана длиннее на 223 мм. Таким образом, Citroen C3L, будучи очень похожим на «приподнятый» седан Logan Stepway, в длину достигает 4505 мм, тогда как у Renault всего-то 4368 мм.

Более того, Citroen C3L по этому показателю выигрывает у Volkswagen Polo Sedan (4384 мм), Hyundai Solaris (4405 мм) и Lada Vesta (4410 мм), недотягивая лишь 115 мм до Toyota Corolla. Дорожный просвет тоже выдающийся: за счет перенастройки подвески удалось добиться цифры 180 мм. Подчеркивают»кроссоверный» характер накладки из неокрашенного пластика на арках и порогах.

Официальных данных по силовым агрегатам пока нет, но под капотом у кросс-седана должен оказаться 3-цилиндровый 1,2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 116 л.с. и 190 Нм и сочетающийся с 6-ступенчатым преселективным роботом, пишет китайский ресурс Autohome. Заметим, что в арсенале хэтча C3-XR значится также и 1,6-литровый 117-сильный атмосферник, предлагающийся в паре с МКП или автоматом.

Интерьер в общих чертах повторит тот, что имеется у хэтчбека (см. галерею), но может оказаться несколько проще ввиду более бюджетного позиционирования седана. Однако медиасистема и климатический блок должны перекочевать на Citroen C3L без изменений. Прогнозы говорят о том, что цена новинки уложится в потолок до 110 000 юаней, что составляет около 1 135 000 рублей. Официально седан должны представить уже в мае-июне 2020 года, но увы — только для китайского рынка.

В России в стане «бюджетников», имеющих кросс-версии, властвует Гранта — по предварительным данным, в ближайшем будущем она сменит платформу, и мы поразмышляли над тем, каким может быть новое поколение Lada Granta.

Недорогой Citroen C3L рассекретили до премьеры Снимки нового кросс-седана опубликовали независимые китайские СМИ. Недорогой Citroen C3L рассекретили до премьеры



Фото: autohome.com.cn