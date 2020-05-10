АВТОВАЗ вновь повысил цены на автомобили Lada

Еще чуть-чуть, и «самая-самая» Lada будет стоить дороже 1 100 000 рублей.

Материалы по теме АВТОВАЗ поднял цены почти на все модели

Цены на автомобили марки Lada вновь выросли — за 2020 год это уже третье повышение, до этого ценники переписывались в январе и апреле. Разные модели подорожали по-разному, но в среднем рост составил 1,5% или около 10 000 рублей. Минимально подорожала Granta в доступных версиях, но дорогие комплектации выросли больше, и «вилка» подорожания по самой ходовой модели АВТОВАЗа — от 5 000 до 14 000 рублей. Цены на Гранту теперь начинаются с отметки 465 900 рублей за седан в комплектации Standart.

Ровно на 7 000 рублей подорожали все версии Lada 4x4, кроме 4х4 Bronto (она по-прежнему стоит от 742 900 до 806 900 рублей), и покупка внедорожника теперь обойдется вам минимум в 566 900 рублей. Ресурс Лада.Онлайн зафиксировал рост цен и в семействе Largus: от 5 000 до 22 000 рублей (рекордный показатель — у битопливного фургона Largus CNG, теперь он стоит 894 900 рублей), и фургон с оснащением начального уровня отныне оценивается в 611 900 рублей, а такой же универсал — в 627 900 рублей.

Хэтчбеки Xray и Xray Cross подорожали на 5 000 — 8 000 рублей, Икс-Рей в базовой комплектации стоит 634 900 рублей, а самый дорогой Xray Cross, имеющий новую комплектацию Instinct теперь будет обходиться покупателям в 1 048 900 рублей. Но есть Lada еще дороже — это Lada Vesta Sport в топовом исполнении Luxe / Multimedia — она подорожала на 8 000 рублей и стоит 1 093 900 рублей. В целом же разные версии модели Vesta подорожали на величину от 8 000 до 18 000 рублей.

А ранее в мае АВТОВАЗ продлил большинство ранее действовавших скидок.

Фото: АВТОВАЗ